DANIŞMA KURULU TOPLANACAK
Yeni seçilecek TBMM Başkanı'nın başkanlığında, gelecek hafta Danışma Kurulu'nun toplanması öngörülüyor. Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, MHP, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek.
Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek. Daha sonraki süreçte TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.
En yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.