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Yeni Meclis Başkanı: 2023 TBMM Meclis Başkanı kim oldu?

Yeni Meclis Başkanı: 2023 TBMM Başkanı kim oldu?

TBMM Başkanlığı için 2 Haziran'da başlayan adaylık başvuruları sona erdi. Meclis Başkanlığı için bugün yapılacak seçimde toplamda 7 aday yarışıyor. Meclis Başkanı'nı belirlemek üzere Genel Kurul saat 14.00'te toplandı ve TBMM Genel Kurulu'nda, 28. Dönem Meclis Başkanı seçimi, 1.tur oylaması ile başladı. Bu noktada "Yeni Meclis Başkanı kim oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte, yeni TBMM Başkanı ile ilgili detaylar...

Giriş: 07.06.2023 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Meclis Başkanı seçimi bugün gerçekleştiriliyor. Milletvekili yemin töreninin sona ermesinin ardından sıra TBMM Başkanı'nın belirlenmesine geldi. Meclis Genel Kurulunda, Başkan seçimi gizli oyla yapılıyor. Peki, yeni Meclis başkanı kim oldu? İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

  • MECLİS BAŞKANI KİM OLDU?

    Yeni Meclis Başkanı henüz açıklanmadı. Toplamda yapılacak dört oylamanın ardından Meclis Başkanı kesinleşecek. Meclis Başkanı belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

  • 7 ADAY YARIŞIYOR

    AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu.

    Ayrıca, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreterliğine verdi.

  • SEÇİM NASIL YAPILACAK?

    TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor. Meclis Genel Kurulunda, Başkan seçimi gizli oyla yapılacak.

    İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

  • DANIŞMA KURULU TOPLANACAK

    Yeni seçilecek TBMM Başkanı'nın başkanlığında, gelecek hafta Danışma Kurulu'nun toplanması öngörülüyor. Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, MHP, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek.

    Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek. Daha sonraki süreçte TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

    En yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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