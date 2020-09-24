Sarı-siyahlı takımın yeni sezon öncesi ilk resmi transferi olma özelliğini taşıyan Lukoki, atlattığı korona virüs hastalığı sonrası yavaş yavaş form tutmaya başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Göztepe karşılaşmasında ikinci yarıda şans tanığı Kongolu futbolcunun sahada kaldığı süre içerisinde fiziksel olarak henüz hazır olmadığı gözlendi. Bu arada Lukoki, ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin ekim ayında oynayacağı Burkina Faso ve Fas Milli takım maçları için milli takımın aday kadrosuna davet edildi.

Ayrıca Türkiye’den Fenerbahçe forması giyen Marcel Tisserand, Galatasaray forması giyen Luyindama, ve Beşiktaş forması giyen Nsakala da Kongo Milli Takımı’na davet edildi.