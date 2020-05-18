Sarı-siyahlı takım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Günde çift antrenman temposuyla hazırlıklarını sürdüren takımımıza laktat testi yapıldı. Gruplar halinde antrenman sahasına gelen oyunculara çeşitli testler uygulandı. Yaklaşık 3,5 saat süren testlerin ardından oyuncular dinlenmeye geçti." ifadeleri kullanıldı.