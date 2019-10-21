Yeni Malatyaspor’da Chalali sakatlandı

Bu sezon sakatlıklardan başı bir türlü kurtulmayan sarı-kırmızılılarda bir kötü haber de milli takım kampında bulunan Ghaylen Chalali’den geldi. Takımının Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için çıktığı Libya maçında kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan Tunuslu orta saha Chalali'nin, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’dan tedavisi için izin alan Chalali'nin birkaç gün daha ülkesinde kalacağı ifade edildi.

Öte yandan Malatya ekibinde Arturo Mina’nın ise sakatlığını atlattığı ve forma giymeye hazır olduğu öğrenildi.