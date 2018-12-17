18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftada 5 galibiyet elde eden ve puanını 28'e yükselten Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu rakiplerini geride bırakarak zirve takibini sürdürüyor.
Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Malatya ekibi, 16. haftada sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek bu sezon beşinci iç saha galibiyetini elde etti. Ligde oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 28 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci sıraya yükseldi. Süper Lig'de en parlak dönemini geçiren Malatya ekibi, bu sezon zorlu rakiplerini geride bırakarak zirve takibine devam ediyor.
İÇ SAHA MAÇLARINDA DAHA BAŞARILI
Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-siyahlı takım, ligde çıktığı 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Seyircisi önünde 8 maçta 17 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.
Evkur Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı maçlarda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor'u yenerken, Demir Grup Sivasspor ve Akhisarspor ile berabere kaldı. Sarı-siyahlı ekip, seyircisi önünde sadece Atiker Konyaspor maçından puansız ayrıldı.
Sarı-siyahlıların bu sezon iç sahadaki 8 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:
|Hafta
|Rakip
|Sonuç
|2.
|Fenerbahçe
|1-0
|4.
|Atiker Konyaspor
|0-1
|6.
|Çaykur Rizespor
|1-0
|8.
|Demir Grup Sivasspor
|4-4
|10.
|Galatasaray
|2-0
|12.
|Trabzonspor
|5-0
|14.
|Akhisarspor
|1-1
|16.
|Antalyaspor
|2-0
SAHASINDAKİ 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Erol Bulut döneminde özellikle savunmada iyi bir grafik çiziyor. Süper Lig'de 16 haftada kalesinde 15 gol gören Evkur Yeni Malatyaspor, lider Medipol Başakşehir'in (7) ardından en az gol yiyen ikinci takım unvanına sahip. Malatya ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-siyahlılar, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında gol yemedi.
GELENEK BOZULMADI
Malatya ekibi, Süper Lig'de öne geçtiği hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-siyahlılar, geçen sezon Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçlarında, bu sezon ise Göztepe, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında öne geçerek, 90 dakika sonunda galibiyet sevinci yaşadı.
Evkur Yeni Malatyaspor, öne geçtiği dört karşılaşmada ise 1 puana razı oldu. Geçen sezon 21. haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Malatya ekibi, bu sezon 7. hafta Medipol Başakşehir, 8. haftada Demir Grup Sivasspor, 14. haftada ise Akhisarspor maçlarından da beraberlikle ayrıldı.
RAVCI: "ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR"
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravc yaptığı açıklamada, sahalarında karşılaştıkları Antalyaspor maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Teknik heyet ve futbolcuları kutlayan Ravcı, şöyle devam etti:
"Antalyaspor maçı inanmış yüreklerin sahaya yansımasıydı. Başından sonuna bizim üstünlüğümüzle geçen bir karşılaşmaydı. Sahamızdaki ilk yarının son maçını taraftarımızın da desteğiyle üç puanla kapattık. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Cesurca, coşkuyla mücadele edip sonuç alıyoruz. Çok karakterli bir oyuncu grubumuz var ve onların hepsiyle gurur duyuyorum."
Gelecek hafta zor bir deplasmana daha gideceklerini belirten Ravcı, Bursaspor maçından da en iyi sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini kaydetti.
Ravcı, ligdeki iyi gidişatlarını ikinci yarı da sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.
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