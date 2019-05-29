30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligde başarılı performans sergileyen sarı-siyahlı ekip, 34 haftalık periyodu 47 puan toplayarak 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme oynamaya hak kazandı.
Toplam 29 futbolcunun şans bulduğu Malatya temsilcisinde, bu sezon takıma dahil olan orta saha oyuncusu Sırp Danjiel Aleksic, 32 müsabakada 2 bin 479 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.
Aleksic'i 2 bin 359 dakikayla Faslı defans oyuncusu Issam Chebake, 2 bin 287 dakikayla orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ve 2 bin 251 dakikayla Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme takip etti.
EN GOLCÜ OYUNCU DA ALEKSİC
Evkur Yeni Malatyaspor'un 2018-2019 sezonunda attığı 47 golün 10'una Danijel Aleksic imza attı.
İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen'den transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla dikkati çeken 28 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, bu sezon takımın en skorer ismi olarak kayıtlara geçti.
Sarı-siyahlılarda Aleksic'in ardından 6 golle Adem Büyük geldi. Guilherme, Donald ve Ömer Şişmanoğlu ise sezonu 5'er gol atarak tamamladı.
EN HIRÇIN MUSTAFA AKBAŞ
Evkur Yeni Malatyaspor'un en hırçın futbolcusu ise devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Akbaş oldu.
Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından sarı-siyahlıların 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Akbaş, devre arası hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarının ilk 4 maçında forma giyemedi.
Ligin 29. haftasında eski takımına karşı oynadığı maçta ikinci sarı karttan kırmızı gören Akbaş, son hafta ise Bursaspor karşısında gördüğü kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.
Akbaş'ı, 8 sarı, 1 kırmızı kartla Guilherme ile 8 sarıyla Donald, 7 sarı kartla Aleksic ve Adem Büyük takip etti.
Malatya temsilcisi sezon boyuncu 79 sarı kart gördü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!