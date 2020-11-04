Yeni Malatyaspor, biri geçen sezondan olmak üzere deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında galibiyet yüzü görmedi.
Geride kalan sezonun son dış saha karşılaşmasında 33. haftada Çaykur Rizespor'a 3-0 kaybeden Malatya ekibi, bu sezon deplasmanda çıktığı 4 maçtan da 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
Geçen sezonun 31. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek deplasmandaki son galibiyetini elde eden sarı-siyahlılar, sonrasındaki 5 deplasman müsabakasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşayabilen Malatya ekibi, kalesinde 11 gol gördü.
Yeni Malatyaspor, bu sezonki deplasman maçlarında İttifak Holding Konyaspor 1-1 ile berabere kalıp, Fatih Karagümrük'e 3-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Beşiktaş'a 1-0 yenildi.
DIŞ SAHA PERFORMANSI ZAYIF
Malatya ekibinin geçen sezondan bu yana rakip sahalarda çıktığı son 13 müsabakada topladığı puan 5'te kaldı.
Bu karşılaşmaların 10'unu kaybeden Yeni Malatyaspor, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Söz konusu maçlarda 9 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde 26 gol gördü.
Sarı-siyahlıların dış sahadaki son 13 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Hafta
|Rakip
|Sonuç
|2019-2020
|16.
|Gaziantep FK
|1-1
|18.
|Medipol Başakşehir
|4-1
|20.
|Aytemiz Alanyaspor
|2-1
|22.
|Galatasaray
|1-0
|24.
|Yukatel Denizlispor
|2-0
|26.
|Hes Kablo Kayserispor
|2-1
|29.
|Fenerbahçe
|3-2
|31.
|Demir Grup Sivasspor
|0-1
|33.
|Çaykur Rizespor
|3-0
|2020-2021
|1.
|Fatih Karagümrük
|3-0
|3.
|Trabzonspor
|3-1
|5.
|İttifak Holding Konyaspor
|1-1
|7.
|Beşiktaş
|1-0
Not: Tabloda ilk takım ev sahibi ekip olarak alınmıştır.
ÇELİKEL: DEPLASMAN FOBİMİZİ AŞMAK İSTİYORUZ
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, Beşiktaş maçından mağlubiyetle döndükleri için üzgün olduklarını söyledi.
Karşılaşmada iyi performans sergileyemediklerini aktaran Çelikel, "Beşiktaş maçını kötü oyunla kaybettiğimiz için daha çok üzgünüz. Karşılaşmada iyi mücadele ettik ama iyi futbolumuzu sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.
Çelikel, Beşiktaş deplasmanına umutlu gittiklerini vurgulayarak, "Beşiktaş maçında istediğimizi alamadık. Artık önümüze bakacağız. Bu hafta sahamızda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarına başladık. Beşiktaş mağlubiyetini Yukatel Denizlispor maçında telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
İyi bir takıma sahip olduklarını belirten Çelikel, sözlerini şöyle tamamladı:
"Deplasman maçlarında talihsizlik yaşıyoruz. İyi ve güçlü bir kadromuz var. Bu takımı özenerek kurduk. Bunun için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kadro derinliği açısından da son derece iyi bir takımız. Sahamızdaki Yukatel Denizspor maçını kazanarak galibiyet serisine başlamak ve ardından da deplasman fobimizi aşmak istiyoruz."
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