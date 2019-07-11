Süper Lig'in 2018-2019 sezonunu 47 puanla 5'inci sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor. Çalışmalarına teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde 1 Temmuz'da başlayan Yeni Malatyaspor, bugünkü antrenmanın ardından 2 günlük ara verdi. Sarı- siyahlılar kampın ikinci bölümüne Düzce'deki Topuk Yaylası'nda 14 Temmuz'da devam edecek.

"ACELE EDİP YANLIŞ TRANSFER YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Transferlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, görüştükleri futbolcular olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bugün ilk kampın son günü, bu ayın 14'üne, yapacağımız kampa diğer transferleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Transferler hakkında taraftarlarımız biraz bize sitem ettiler ama bu işler öyle dışarıdan görüldüğü gibi kolay olmuyor. 5 yıldır aynı şeyleri yaşıyoruz. Biz en doğru transferin olmasını istiyoruz. Taraftar istiyor diye transfer yapamayız. Biz doğru transferleri ekonomi anlamında, maddi anlamda ve takıma uyum sağlayacak oyuncular olması lazım. Ancak transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Bir kaleci, orta saha, stoper ve forvet hattına takviye yapılacak ve Sergen Yalçın hocadan da memnunuz, takımla iyi çalışıyor. Onlar da 2 gün ara verecekler, ondan sonra Topuk Yaylası'nda toplanıp, Malatya'daki ilk ön eleme maçına çıkacaklar. İstenilen bölgelere transferleri yapacağız. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Acele edip de yanlış transfer yapmak istemiyoruz."