Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanan Malatya temsilcisi, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına ısınma hareketleriyle start verdi.

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın yer almadığı idman, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Yeni sezonun hedeflerimize ulaştığımız ve hafıza arşivimize kayda değer mutluluk kareleri sığdırdığımız bir sezon olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.