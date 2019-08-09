09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni Malatyaspor’da UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Partizan'a karşı alınan 3-1’lik yenilginin üzüntüsü yaşanıyor. Rövanş karşılaşması öncesi tur umutlarını azaltan sarı-kırmızılılar, rövanş maçının hazırlıklarının ise pazartesi gününden itibaren başlayacak. Partizan mücadelesini değerlendiren kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, avantajlı bir skorla Türkiye’ye dönemedikleri için üzgün olduklarını ifade etti.
“BÖYLE BİR 90 DAKİKA BEKLEMİYORDUK”
Kendi oyunlarını sahaya yansıtamadıklarını ve basit hatalar yaptıklarını kaydeden Ravcı, “Açıkçası böyle bir 90 dakika beklemiyorduk. Bireysel hatalarımız oldukça fazlaydı. Biz Partizan karşısındaki Malatya değildik. Ne yazık ki futbolda bazen bu tür maçlar oluyor. Tabii biraz da tecrübesizliğimizin etkisi oldu. Çok üzgünüz, tur şansımızı biraz zora soktuk ama pes de etmeyeceğiz.” dedi.
“YENİ BİR ZAFERİ HEP BİRLİKTE YAZMAMAMIZ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK”
Ravcı, her şeye rağmen önlerinde oynanmamış bir 90 dakika bulunduğunu da belirterek, “Belki oradan avantajlı bir sonuçla dönemedik ama bence kaybedilmiş bir şey de yok hala. 2-0’da turu biz geçeriz. Zor ama imkansız değil. Yeter ki taraftarımız bu işe inansın ve ikinci maçta o stadı onlar için farklı bir ambiyansa bürüsün. Malatya daha önce ne zaferlere imza atmış bir takım, yeni bir zaferi hep birlikte yazmamamız için hiçbir neden yok.” diye konuştu.
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