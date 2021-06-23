Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Afriyie Acquah ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Afriyie Acquah'ya teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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