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Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Malatya ekibi, sezon başında 7 yeni transferi renklerine kattı.
Yaz transfer döneminde Danijel Aleksic, Ahmed Ildiz, Ömer Şişmanoğlu, Mitchell Donald, Guilherme Costa Marques, Erkan Kaş ve Sulley Muniru'yu kadrosuna katan sarı-siyahlılar, ara transfer döneminde de takımı güçlendirecek transferler yapmak istiyor.
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısını iyi bir şekilde kapattıklarını söyledi.
İyi ve disiplinli çalışmanın karşılığını aldıklarını anlatan Gündüz, "Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rehavete kapılmadan, yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Takımımızda çok güzel bir uyum var ve bunun bozulmaması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.
Ara transfer dönemi için çalışmalara başladıklarını belirten Gündüz, şöyle devam etti:
"Sezon başında iyi transferler yaptık. Bu oyuncularımız tam anlamıyla hazır olduğunda biz daha iyi duruma geldik. Sezon başında takımın iskeletini koruduk ve bu bizim en büyük avantajımız oldu. Şimdi ara transfer döneminde de sezon başında yürüdüğümüz şekilde ilerlemek istiyoruz. Takımın ahengine göre transfer yapacağız."
"GİDECEK OYUNCULARIMIZIN ALTERNATİFİNİ MUTLAKA ALACAĞIZ"
Erdal Gündüz, yıldız oyuncudan ziyade takım oyuncusuna yöneleceklerine dikkati çekerek, "Alacağımız oyuncu arkadaşlarımız takıma katkı sunacaktır. İhtiyacımız olan bölgelere transfer yapacağız. Stoper, sol bek ve forvet mevkilerinde oynayan futbolcularla görüşeceğiz. Bu konuyla ilgili kulüp başkanımız Adil Gevrek bizzat oyuncularla görüşüyor." diye konuştu.
"SADIK'A FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF VAR"
Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'a Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif olduğunu hatırlatan Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sadık'a teklifler var, bunu değerlendiriyoruz. İnşallah tüm taraflar için hayırlı sonuç neyse o olur. Gidecek oyuncularımızın alternatiflerini mutlaka alacağız. Hedefimiz, ikinci yarı da sahada aynı hırs ve mücadeleyi sergilemek. Umarım yapılacak yeni transferlerimizle daha güçlü bir Yeni Malatyaspor'u taraftarlarımıza izleteceğiz."
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