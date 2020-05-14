Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimimde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Oyuncular, kuvvet, dayanıklılık ve koşu çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.