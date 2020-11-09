Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, geçen sezonun özellikle ikinci yarısında kötü performans sergiledi ve istediği sonuçlardan uzak kaldı.
Bu sezona deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek başlayan Malatya ekibi, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederken, ilk galibiyetini iç sahada 1-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor önünde 4. haftada alabildi.
Ligin 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek yaklaşık 1 yıl aranın ardından iç sahada üst üste 2 galibiyet alan Malatya ekibi, bu hafta evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u da 2-0 yenerek Süper Lig'e çıktığından bu yana ilk kez sahasında 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 de beraberliği bulunan Yeni Malatyaspor, 11 puanla 9. sırada yer alıyor. Söz konusu 8 maçta 8 kez fileleri havalandıran sarı-siyahlılar, kalesinde 10 gole de engel olamadı.
ÇELİKEL: ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarının performansından son derece memnun olduklarını söyledi.
Yukatel Denizlispor maçında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:
"Öncelikle futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyoruz. Yukatel Denizlispor karşısında çok önemli 3 puan aldık. Hem bu haftayı bay geçecek olmamız hem de lige verilecek ara dolayısıyla bu döneme galibiyetle girmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık belki ama çok iyi mücadele ettik. Galibiyeti hak ettik. Galibiyeti tüm Malatya'ya armağan ediyoruz."
"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"
Çelikel, Süper Lig'e yükseldiklerinden bu yana ilk kez sahalarında 3 maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını aktararak, "Bunu başardığımız için mutluyuz. Sahamızda 3 kez üst üste galip gelmek güzel. Sahamızda yenilmiyoruz ama bu durumu deplasmanlara da yaymamız lazım. Deplasmanda da yenilmemeliyiz. Şu anki deplasman grafiğimiz çok iyi değil ama takımımıza güveniyoruz. İç sahadaki bu galibiyet serimizi deplasmanlarda da yakalamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın performansından son derece memnun olduklarını anlatan Çelikel, "Takımın gidişatından son derece memnunuz. Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. İlerleyen haftalarda daha güzel sonuçlar alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.
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