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Yeni Malatyaspor, sağ bek Taha Gür'ü transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sağ bek Taha Gür'ü kadrosuna kattı

04.07.2021 - 23:25 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni Malatyaspor, sağ bek Taha Gür'ü transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, son olarak Pazarspor'da forma giyen Taha Gür ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Taha Gür'ün sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Pazarspor'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Taha." ifadelerine yer verildi.

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