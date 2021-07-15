Kulübün sosyal medya hesabından Mert Örnek'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Mert Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Mert." ifadeleri kullanıldı.

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