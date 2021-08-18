Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek "Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar." notu paylaşıldı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık, 2,5 sezonda 27 resmi müsabakada forma giydi. Tecrübeli stoper, Aralık 2019'da çapraz bağ sakatlığı ve sonrasındaki bel sorunları nedeniyle uzun süre forma şansı bulamadı.