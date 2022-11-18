Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Pendikspor’a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ kanattan Ferhat’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Barış, kafayla topu kendi kalesine gönderdi. 0-1

14. dakikada kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Gökcan'ın şutunda Abdulsamed gole izin vermedi.

15. dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza sahasının dışından kullanılan serbest vuruşta kale önüne çıkan Philip kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topa istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

30. dakikada sol kanatta topla buluşan Kappel’in ortasında ceza sahası içinde Thuram kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

58. dakikada Pendikspor’da sağ kanattan başlayan atakta ceza sahasına atılan topu kapan Kappel kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.

76. dakikada orta sahadan atak geliştiren konuk ekipte savunmadan dönen top ile ceza sahası dışında buluşan Thiam’ın sert vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

90. dakikada Thiam’ın ara pasında Kappel'in kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüseyin Aylak xx, Burak Cansız xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Burak x, Philip x (Arda dk. 74 x), Taha x (Fatih dk. 46 x), Barış x (Erşan dk. 78 ?), Ogün xx, Cengizhan x, Doğukan x (Yakup dk. 61 x), Donsah x, Malle x (Mert Miraç dk. 46 x), Haqi

Pendikspor: Burak xx, Tarık x (Enes dk. 33 xx) Hasan Hatipoğlu xx, Ferhat xx, Erdem xx, Berkay xx, Hasan Kılıç xx (Ahmet dk. 76 x), Regattin xxx (Muhammed dk. 81 ?), Gökcan xx (Thiam dk. 76 xx), Kappel xxx, Thuram xxx (Görkem dk. 81 ?)

Goller: Barış (dk. 9 k.k.), Thuram (dk. 30), Kappel (dk. 90) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Burak, Philip (Y. Malatyaspor)