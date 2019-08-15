Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor, Sırbistan ekibi Partizan'ı sahasında konuk edecek ve turu geçmek için mücadele verecek. Yeni Malatyaspor ilk maçta deplasmanda 3-1'lik skorla mağup ayrılmıştı. İşte Yeni Malatyaspor Partizan maçı muhtemel 11'leri...

YENİ MALATYASPOR PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Partizan maçı Yeni Malatya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Mina, Erkan, Robin, Chaaleli, Fofana, Bifouma, Rahman, Jahovic

Partizan: Stojkovic, Pavlovic, Zdjelar, Ostojic, Urosevic, Miletic, Tosic, Scekic, Soumah, Umar, Stevanovic

YENİ MALATYASPOR TURU NASIL GEÇER?

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Partizan ile karşılaşacak.

Deplasmandan dezavantajlı sonuçla dönen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türk ekibinin turu geçebilmek için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Müsabaka 3-1 Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Diğer sonuçlar Partizan'ı play-off turuna taşıyacak.

Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı. Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.