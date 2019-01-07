Sadık Çiftpınar’ı Fenerbahçe’ye veren ve karşılığında ise Barış Alıcı ile Yiğithan Güveli’yi kadrosuna katan transferin hareketli takımı E.Y. Malatyaspor, bir hamle daha yaparak Mustafa Akbaş ile her konuda anlaşmaya vardı. Malatya temsilcisi, Akbaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün bu anlaşmanın ardından savunma transferini noktaladığı da belirtildi.