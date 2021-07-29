Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 19 yaşındaki sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya´nın 1 yıllık geçici transferi konusunda Başakşehir FK ile anlaşmıştır. Hoş geldin Muhammed" denildi.

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