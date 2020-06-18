Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği sonuçların uzağında kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda oynadığı 10 karşılaşmada 9 yenilgi, 1 beraberlikle oldukça kötü bir performans sergiledi.
Sarı-siyahlılar bu sezon ligde oynadığı 27 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 25 puan toplayıp, kendisine 16. sırada yer buldu.
SON 7 MAÇIN 4'Ü İÇ SAHADA
Malatya ekibi, sezonun son 7 haftasında her biri final niteliğinde maçlara çıkmaya hazırlanırken, özellikle iç sahada oynayacağı 4 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor.
Topladığı 25 puanla ligde 16. sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Göztepe, Fenerbahçe (D),Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D),Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Tüm maçlarda puan hedefleyen Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak olmasına karşın, ev sahibi olmayı da avantaja çevirme peşinde.
12 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Süper Lig'de son galibiyetini, 15. haftada Beşiktaş'a karşı deplasmanda 2-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 12 mücadelede ise 3 puan elde edemedi.
Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2),Medipol Başakşehir (1-4),Aytemiz Alanyaspor (1-2),MKE Ankaragücü (0-1),Galatasaray (0-1),Fraport TAV Antalyaspor (1-2),Yukatel Denizlispor (0-2),Trabzonspor (1-3),Hes Kablo Kayserispor'a (1-2) ve Kasımpaşa'ya (1-2) yenildi.
"TAKIMIMIZA İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ"
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Kasımpaşa önünde beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.
Yaşanan kötü gidişatı durduramadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Çelikel, şunları söyledi:
"Koronavirüs nedeniyle lige verilen ara sonrası yaptığımız ilk maç olan Kasımpaşa müsabakasında iyi mücadele ettik ancak talihsiz bir şekilde kalemizde iki gol gördük ve karşılaşmadan istemediğimiz bir şekilde mağlubiyetle ayrıldık. Üzerimizdeki kötü enerjiyi bir türlü atamıyoruz. Önümüzde final niteliğinde 7 maç var. Bu maçlardan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. 4'ünü sahamızda oynayacağız. Bunu avantaja çevirip, lige tutunmak istiyoruz. Başaracak kapasitedeyiz. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sahada en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz."
Çelikel, Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecekleri maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde sürdürdüklerini, bu karşılaşmayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!