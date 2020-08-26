Sarı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Clup Atletico Talleres Kulübü'nden kaleci Guido Herrera ile anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.

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