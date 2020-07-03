Fenerbahçe deplasmanında 10 kişi kaldığı müsabakada son 5 dakikada yediği 2 golle Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda küme düşme korkusu yaşamak istemiyor.

Puan tablosunda 28 puanla averajla 15. sırada bulunan Malatya temsilcisi sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Son 12 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde ikinci galibiyetini almak istiyor. Karaman yönetiminde 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 1 de beraberlik alabildi. Yeni Malatyaspor’da sakatlığı düzelen defans oyuncusu Hadebe’nin yarın oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi.

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği karşılaşması yarın 18.30’da başlayacak. Zorlu 90 dakikayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.