Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Mert Miraç." denildi.

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