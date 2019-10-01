01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'e Medipol Başakşehir deplasmanında 3-0'lık galibiyetle başlayan sarı-siyahlılar, sonraki maçlarda istediği performansı yakalayamadı.
Ligin ikinci haftasında Trabzonspor'a 2-1, üçüncü hafta ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilen Malatya ekibi, sonraki hafta ise deplasmanda MKE Ankargücü'nü 4-0 yenerek moral buldu. Ardından Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu hafta ise deplasmanda Antalyaspor'a 3-0 yenilerek, bekleneni veremedi.
Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, 7 puan toplayabildi.
Malatya ekibi, 6. haftalar dikkate alındığında geçen sezonun gerisinde kaldı.
Geçen sezon başında başarılı bir grafik yakalayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan toplamıştı. Malatya temsilcisi bu puanla ligde 6. sırada kendine yer bulmuştu.
LİGDE 13. SIRADA
Malatya ekibi, bu sezon ilk 6 haftada geçen sezona göre kalesinde daha çok gol gördü.
Geçen sezon aynı sürede 4 gole engel olamayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu sezon ise 9 gol yedi.
Sarı-siyahlılar geçen sezon ilk 6 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırırken bu sezon 11 gol atmasına rağmen puan tablosunda kendine ancak 13. sırada yer buldu.
"YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ"
Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel yaptığı açıklamada, ligin 6. haftasında deplasmanda karşılaştıkları ve 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldıkları Antalyaspor maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.
Ligde kötü bir süreç geçirdiklerini anlatan Çelikel, bunu telafi edecek kapasitede olduklarını ifade etti.
Çelikel, geçen sezona göre daha iyi oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Bir uyum süreci var. Geçen sezondan 11 futbolcu gitti, yeni gelen 7-8 futbolcu var. Bu uyum süreci kolay değil, zaten takımlar ilk 8-10 haftadan sonra kendilerine geliyor. Kötü bir dönem geçiriyoruz ancak yükselişe geçeceğiz. Bu sahamızda cuma günü oynayacağımız Denizlispor maçı da olabilir, umudumuz o yönde ama takımımızdan ümitliyiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!