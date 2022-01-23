Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı ekip, bir dönem Trabzonspor forması da giyen 30 yaşındaki Arjantinli oyuncu Gaston Campi'yi transfer etti. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Portekiz Süper Ligi ekiplerinden FC Arouca´da forma giyen stoper Gaston Campi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Gaston Campi´ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

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