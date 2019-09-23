23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmama geleneğini sürdürdü.
Önceki yıl yükseldiği Süper Lig'de gösterdiği performansla lige renk kalan Malatya ekibi, büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı.
Taraftarı önünde özellikle Galatasaray'a karşı gösterdiği başarılarla taraftarını sevindiren sarı-siyahlılar, dün oynanan maçta da 1-1 berabere kalarak İstanbul temsilcisine karşı yenilmezlik serisini sürdürmeye devam etti.
İlk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile sahasında oynadığı maçı 2-1 kazanan Malatya ekibi, geçen sezon ise 10. haftada evinde karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçti.
Galatasaray'a karşı bu sezon da geçit vermeyen sarı-siyahlıların 1-1 berabere kalarak, sarı-kırmızılılara karşı bileği bükülmedi.
"GALİP DE GELEBİLİRDİK"
Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçında iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Futbolcuları gösterdikleri performanstan dolayı kutlayan Çelikel, şöyle devam etti:
"Karşılaşmada Galatasaray gibi bir camia vardı. Biz bunun bilincinde sahaya çıktık. Karşılaşmaya iki taraf da kontrollü başladı. İlk yarı en az 2-3 pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Rakibin geldiği pozisyon ise gol oldu. Daha sonra oyunu toparladık ve golü bulduk. Nihayetinde maç berabere bitti. Çok sevinemiyoruz ama üzülmüyoruz da artık önümüzdeki maçlara bakacağız."
Çelikel, sahalarında oynadıkları maçlarda Galatasaray'a üstünlük sağladıklarını hatırlatarak, "Galip de gelebilirdik ama Galatasaray'a karşı yenilmezlik serimizi sürdürdük çok şükür. Galatasaray gibi bir takımla berabere kalmak da önemli. Galatasaray'a yenilmediğimiz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
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