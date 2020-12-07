Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.