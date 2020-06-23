Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de izledi.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.