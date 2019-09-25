25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında "dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı iyi performans göstermeye devam ediyor.
Süper Lig'e 2017-2018 sezonunda yükselen Malatya ekibi, büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı. Sarı-siyahlı ekip, dört büyüklere karşı iç sahada oynadığı 9 maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 2 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-siyahlılar, Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında sadece bir kez sahasında mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray ve Trabzonspor'u yenen Malatya ekibi, Beşiktaş ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise mağlup olmuştu.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon ise sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 5-0 yenerken, Beşiktaş'a ise 2-1 yenildi.
Sarı-siyahlılar bu sezon ise ligin 5. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray maçından da 1-1'lik sonuçla ayrıldı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un iç sahada "dört büyükler"e karşı 3 sezonda aldığı sonuçlar ise şöyle:
|Sezon
|Rakip
|Sonuç
|2017-2018
|Trabzonspor
|1-0
|Beşiktaş
|0-0
|Galatasaray
|2-1
|Fenerbahçe
|0-2
|2018-2019
|Fenerbahçe
|1-0
|Galatasaray
|2-0
|Trabzonspor
|5-0
|Beşiktaş
|1-2
|2019-2020
|Galatasaray
|1-1
GEVREK: HİÇBİR MAÇI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5. hafta sahalarında karşılaştıkları Galatasaray maçında son dakikada buldukları golle sahadan 1 puanla ayrıldıklarını hatırlattı.
Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini anlatan Gevrek, "Sahamızdaki hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz. Buna da şükür. Galatasaray maçını kazanmak isterdik ancak müsabakadan bir puanla ayrıldık." dedi.
Saha ve seyircilerinin önünde daha güçlü olduklarını vurgulayan Gevrek, şöyle devam etti:
"Sahamızda büyük takımlara karşı motive farklı oluyor. Ancak bu sezon oynadığımız 5 maçta da rakiplerimize üstün oynamışız, kaybettiğimiz maçlar dahil. Böyle bir durum da var. Evet büyük takımlara karşı motive oluyoruz ama bunu genele yaymak istiyoruz. Hangi takım olursa olsun sahamızda oynadığımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. Hedefimiz içerideki ve dışarıdaki tüm maçları kazanmak. İyi bir takım oluşturduk içeride ve dışarıda puanlar toplayıp yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz."
Gevrek, ligde şu an 7 puanla iyi bir konumda bulunduklarını dile getirerek, "Sakat futbolcularımın iyileşmesiyle daha iyi olacağız. İlerleyen günlerde daha iyi oynayan bir Yeni Malatyaspor izlettireceğiz." ifadesini kullandı.
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