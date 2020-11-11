Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekiyor.
Malatya temsilcisi, bu sezon ligdeki 4 iç saha maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Seyircisinin önünde 4 maçta 10 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 2 gol gördü.
İç saha puan cetvelinde 3'üncü sırada yer alarak evinde en başarılı takımlar arasına giren Yeni Malatyaspor, deplasman maçlarında ise iç sahanın uzağında kaldı. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Malatya temsilcisi, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 1 puanla dış saha puan cetvelinde son sırayı aldı.
Sarı-siyahlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerken, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Malatya ekibi sahasında gösterdiği performansla Aytemiz Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ün ardından averajla 3. sırada yer aldı.
Sarı-siyahlılar evinde aldığı sonuçlarla "dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile son şampiyon Medipol Başakşehir'i de geride bıraktı.
İç saha performansına göre Medipol Başakşehir 7 puanla 6'ncı, Galatasaray 7 puanla 10'uncu, Fenerbahçe 7 puanla 11'inci, Beşiktaş ise maç eksiğiyle 4 puanla 14'üncü, Trabzonspor ise 3 puanla 15'inci sırada kendisine yer buldu.
DIŞ SAHADA SONUNCU
Malatya ekibi sahasındaki başarısını deplasmanda gösteremedi.
Sarı-siyahlılar, bu sezon dış sahada Fatih Karagümrük'e 3-0, Trabzonspor'a 3-1, Beşiktaş'a 1-0 yenilirken, İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Malatya ekibi deplasmanda gösterdiği performansla sonuncu sırada kendisine yer buldu.
Geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 de beraberliği bulunan Yeni Malatyaspor, ligde 11 puanla 9. sırada yer alıyor. Söz konusu 8 maçta 8 kez fileleri havalandıran sarı-siyahlılar, kalesinde 10 gole de engel olamadı.
ÇELİKEL: HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, takımlarının performansından son derece memnun olduklarını söyledi.
Çelikel, geçen sezon yaşadıkları hataları tekrar etmek istemediklerini dile getirerek, "Sezon öncesi takımımızı özenle kurduk, aldığımız sonuçlar gösteriyor ki bu konuda başarılı olmuşuz. İyi ve kaliteli bir takım oluşturduk. Her geçen gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Ligde şu an gayet iyi durumdayız ancak daha iyi olmak istiyoruz. Hedefimiz üst sıralar. Bunu başaracak kapasiteye sahibiz." dedi.
Takımın gidişatının çok iyi olduğunu aktaran Çelikel, "İç sahada başarılı bir grafik çiziyoruz. Bunu deplasmana da yaymayı hedefliyoruz. Ayrıca gol yollarında daha da etkili olmak için çalışmalarımız sürüyor. Bunu başardığımız zaman çok daha farklı bir Yeni Malatyaspor sahada olacak. Sahamızdaki galibiyet serilerine devam etmek istiyoruz. Ligde yolumuza puan veya puanlar toplayarak devam edeceğiz. İlerleyen günler Yeni Malatyaspor için daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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