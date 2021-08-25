Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gabon Milli Takım oyuncusu, son olarak Dijon FCO forması giyen 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong’nun kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. " ifadelerine yer verildi.

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