Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u TT Stadı'nda 1-0 yendiği maçın ardından konuk ekipten penaltı tepkisi geldi.

İlk yarının son dakikasında Seri'nin topa elle müdahale ettiğini ve penaltı kararının çıkması gerektiğini belirten Malatya cephesinden başkan Adil Gevrek ve teknik direktör Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu.

Adil Gevrek, maçın ardından, "İlk yarının sonunda bir penaltı var, VAR'a gidilmeyen bir penaltı, arkadaşlar gösterdi. Yüzde 100 verilmeyen bir penaltımız var, karşı taraf olsa verilir miydi? VAR'a neden gidilmiyor? Yönetici arkadaşlarım hakemle konuştu. Penaltı pozisyonunda VAR beni çağırmadı. O yüzden VAR'a gitmedim demiş. O yüzden ilk yarı bitirdim demiş" diye konuştu.

Kemal Özdeş ise "İlk yarının sonunda Galatasaray'ın elle oynaması var, penaltı pozisyonu var, hakemlerimiz de görmemiş, VAR hakemleri de görmemiş. 4. hakeme sordum, el miydi, penaltı mıydı diye, 'Bilmiyorum, görmedim' dedi" ifadelerini kullandı.