Yeni Malatyaspor'dan koronavirüs nedeniyle 93 yaşında vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı

AA

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs ile mücadele eden renklerimize aşık taraftarımız, tribünlerimizin Fadime ninesi Fadime Çınar'ın (93) vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda Fadime Çınar'ın Yeni Malatyaspor formasıyla çekilmiş fotoğrafına yer verildi.