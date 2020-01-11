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Beşiktaş, Guilherme transferinde mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlı takım, Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Benevento ile de el sıkıştı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken Guilherme'nin kiralık olarak forma giydiği Yeni Malatyaspor cephesinden tepki geldi.
ADİL GEVREK: ETİK DEĞİL
BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT SPOR'da Guilherme transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bizi aramadan transferi bitirmeleri etik değil diyen Adil Gevrek, "Beşiktaş tarafından bizi kimse aramadı. Oyuncunun görüşme gerçekleştirdiğini biliyorum ama Beşiktaş’ın bizi aramaması etik değil müsaade almaları gerekiyordu. Ancak herhangi bir talepte bulunulmadı. Biz Guilherme’ye zaten büyük takım isterse yardımcı oluruz demiştik" ifadelerini kullandı.
Bir oyuncu ile görüşeceksek önce kulübün müsaadesini alır öyle görüşürüz diyen Başkan Adil Gevrek, "Hukuken Beşiktaş bizimle görüşmeden oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benevento ile anlaşabilir. Oyuncuya biz zaten izin verdik bizi arayacaklarını söylediler ancak bizi arayan olmadı. Oyuncunun menajeri 2 gün önce bize Beşiktaş ile anlaştık onlar da sizi arayacak demişti ama kimse aramadı." şeklinde konuştu.
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