Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 26. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaştı.

Yeni Malatyasporlu futbolcular, Antalyaspor karşılaşması öncesinde bir protestoya imza attılar.

Yeni Malatyaspor takımı, Antalyaspor maçındaki santranın ardından ilk 20 saniye boyunca hareketsiz bekledi. Bu esnada yedek kulübesi de kol kola girerek takıma destek verdi.