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Sergen Yalçın ile Yeni Malatyaspor'da bu sezon çıktığı 21 maçta 14 mağlubiyet almasından rahatsız olan sarı-siyahlı takımın yönetimi yolları ayırdı. Bunun üzerine teknik direktörlük arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Tolunay Kafkas ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Son olarak Akhisar Belediyespor'u çalıştıran Tolunay Kafkas ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ve gün içerisinde mukavele imzalancağı belirtildi.
ANTALYASPOR, JAHOVİC İLE TEMASTA
Ayrıca, geçen sezon kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Adis Jahovic ile Antalyaspor'un temasa geçtiği öğrenildi. Adı Gaziantep Futbol Kulübü ile de anılan ancak bonservis bedelinde yaşanan sıkıntı nedeniyle rotasını Antalya'ya çeviren 32 yaşındaki Jahovic, sezon başında transfer olduğu ve 22 maçta 14 kez gol sevinci yaşadığı Yeni Malatyaspor yönetiminin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
"ŞARTLAR UYUŞURSA OLACAK"
BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör Sergen Yalçın ile belirli bir dönem çalıştıkları kaydederek, şunları söyledi:
"Sergen hocayla fikir alış verişlerinde azalma oldu, memnun olmadığımız durum olunca yollarımızı ayırmaya karar verdik. Sergen hocaya bundan sonraki teknik direktörlük döneminde başarılar diler, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ziya Doğan, Malatya'ya gelmiş mi, gelmemiş mi bilmiyorum, bizim bir temasımız da olmadı. Teknik direktörlük arayışlarımızda Ünal Karaman ile ufak bir görüşmemiz oldu. Aramızda konuştuk, olmayacağını anladık, Ünal Karaman ile alakalı kendisine teşekkür ettik, onunla da şuanda gündemimizi kapattık. Teknik direktörlük arayışlarımız devam ediyor. Muhtemelen bugün veya yarın bu konuyu neticeye vardıracağız. Biz Malatya için en hayırlısı hangisiyse onu seçmeye çalışıyoruz. Yaparken de hem maddi, hem de manevi durumu düşünmek zorundayız. O yüzden belki 1- 2 gün geç olacak ama doğrusunu bulup, doğrusu yapmaya çalışacağımız için bu süreci yaşıyoruz. Bugün de görüşeceğimiz insanlar var teknik direktörlük için. Neticeye bugün veya yarın varacağız. Şuanda isim vermek çok doğru olmaz. Neticeye vardıktan sonra açıklamak istiyoruz. Bugün muhtemelen nihai noktaya eğer şartlar uyuşursa olacak."
"BUGÜN İMZA ATILACAK"
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabı üzerinden uçakla Fransa'nın Paris kentinden, Malatya'ya imzaya getirilen bir futbolcunun olduğu paylaşımı yapılmasını değerlendiren Çelikel, "Tanınmış bir futbolcu, prensipte anlaştık, o geldi Türkiye'ye şuanda da sağlık kontrolünde. Çok büyük bir aksilik çıkmazsa bugün karşılıklı imzalar atılacak. İmza atmadan tam bir şeye 'tamam' diyemiyoruz artık, farklı şeyler çıkabiliyor. Sonrasında sorun da olabiliyor. Sağlık kontrolünden geçsin, saat 17.00 gibi imza atılır diye düşünüyorum" dedi.
Hakkı Çelikel, taraftarlara sabırlı olmaları gerektiğini mesajında bulundu.
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