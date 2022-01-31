Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "1,5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

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