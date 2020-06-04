Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.