Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Hikmet Karaman ile yarın konuşulacak ve mukavele karşılıklı feshedilecek. Takıma verdiği emeklerden dolayı Karaman'a teşekkür ederiz. Yeni hoca gelene kadar takımı sportif direktör Ali Ravcı ile antrenörümüz Hakan Çalışkan çalıştıracak" ifadelerini kullandı.

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