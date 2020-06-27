Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde son dakikalara 2-1 öne girdiği maçta Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor, mücadelenin ardından isyan etti. Sarı-siyahlıların başkanı Adil Gevrek karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada hakem Ali Şansalan'ın yönetimine tepki gösterdi.

Hatalara isyan eden Gevrek, "Yapılan hakem hataları bizi bezdirdi. Kötü niyet aramak istemiyorum ama bizi de farklı şekilde düşündürmeye başladı. Konuşmuyorsun, 1 olur, 2 olur ama bu kadar hata olmaz ki! Bugün hakemi konuşmak zorunda kaldık" dedi.

Ligde kalmak için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden başkan, "İnanıyorum ki ligde kalacağız, biz hakkımızla ligde kalmak istiyoruz ve hakkımızın yenmesini istemiyoruz. Allah'ın izniyle biz ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

"FAUL BİLE YOK. ÇOK SAÇMA BİR KURAL"

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Hasan Özer de maçın ardından konuştu ve "Kırmızı kartta faul bile yok. VAR'da da incelenmedi, neden? 2. sarı kartta VAR incelemesi yokmuş. Çok saçma bir kural" dedi.