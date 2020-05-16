Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Oyuncular, dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.