Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Peru Milli Takımı'nda da forma giyen orta saha oyuncusu Christian Cueva ile sözleşme imzalamıştır." denildi.

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