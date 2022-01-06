Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek´e semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanmış ve Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreci evinde devam etmektedir" denildi.

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