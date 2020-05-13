Yeni Malatyaspor antrenman yaptı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncuların, Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladıkları aktarıldı.

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