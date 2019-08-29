Zincirlikuyu'daki Raffles Hotel'de gerçekleştirilen imza törenine Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, sarı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Aziz Yalçınkaya, Burak Çakır, Hakkı Çelikel ve Nusret Çaylak katıldı.

Anlaşma kapsamında sarı-siyahlı ekip, 2019-2020 futbol sezonunda BtcTurk Yeni Malatyaspor adını kullanacak. Ayrıca forma göğüs sponsoru da BtcTurk olacak. Anlaşmayla Yeni Malatyaspor, performansa bağlı olarak 7,5 milyon liralık bir gelir sağlayacak.

İmza töreninde açıklamada bulunan başkan Adil Gevrek, "Bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Futbolun marka değerini artırmak için böyle iş birlikleri yapmamız lazım. Bu anlaşmayla BtcTurk Yeni Malatyaspor inşallah daha da güçlü olacak. Daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Anlaşmanın altyapı çalışmalarını da kapsayan bir paket olduğuna değinen Gevrek, "Anlaşmamızın süresi 1 yıl ama inşallah uzun vadeli bir iş birliği olur. Türk futbolu adına da önemli bir imza atıyoruz. Biz normalde transferde imza atarken para veriyorduk şimdi imza atıp para alıyoruz. Hep para ödemek için değil biraz da para almak için imza atmak lazım. Anlaşmamız bir paket halinde. Yaklaşık 7,5 milyon liralık bir paket. İlk 6'ya girersek bonus var. Altyapıya da yatırım yapılacak." ifadelerini kullandı.

Adil Gevrek, transfer döneminin sürdüğüne değinerek, eski futbolcuları Danijel Aleksic'in gündemlerinde olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine, "Bugün bir transfer yaptık. BtcTurk'ü kadromuza kattık. Transfer sezonunun bitmesine yaklaşık 1 hafta var. Bizde transfer son güne kadar bitmez ama bu transferin bize uyum sağlayacak bir isim olması lazım. Aleksic bizim eski oyuncumuzdu. Kendisi takımından ayrılıyor. Bizim için kıymetli ve değerli bir oyuncu. Gelirse değerlendirebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

GÜNERİ: "BU ANLAŞMA DÜNYADA BİR İLK"

BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri ise dünyada ilk defa bir kripto para alım satım platformu ile profesyonel bir spor kulübünün isim sponsorluğunda bir araya geldiğini söyledi.

Firmalarının Türkiye'nin ilk dünyanın da 4. kripto para alım satım platformu olduğunu aktaran Güneri, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde ses getirecek önemli anlaşmaya imza atıyoruz. Dünyada ilk defa kripto para alım satım platformu ile profesyonel bir spor kulübü isim sponsorluğunda bir araya geliyor. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Türk sporuna ve Türk futboluna güveniyoruz. Özellikle önümüzdeki dönemde sporda çok farklı bir trendin geldiğini düşünüyorum. Finansal Fair Play'in hayatımıza girmesiyle orta ve uzun vadeli planı, hedefi ile beklentileri olan ve buna uygun adımları atmakta istekli kulüplerin çok daha farklı yerlere geleceğini, daha büyük başarılara imza atacağını, kısa vadeli bütçelerle parlayıp sönen başarılar değil, uzun vadeli, kalıcı, altyapısıyla hem kulübüne hem de ülkesine faydalı olacak kulüplerin önünün açıldığını düşünüyorum. Bunu da BtcTurk ve Yeni Malatyaspor iş birliğiyle fırsata dönüştürmek istiyoruz. Bugünden sonra iş birliğimizle Finansal Fair Play'i ön planda tutan, gelecekle ilgili somut vizyonu, planı ve beklentileri olan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un büyük başarılara imza atacağını, iş birliğimizin çok daha uzun yıllar farklı boyutlara taşınarak süreceğini düşünüyorum."

Özgür Güneri, Yeni Malatyaspor ile gelecek dönemde kripto parayla alım satım, transfer yapma, başarı primlerinin ödenmesi gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçireceklerini dile getirdi.