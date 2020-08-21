Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı." denildi.