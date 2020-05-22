Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirilirken spor camiasından destek mesajları geldi. Yeni Malatyaspor'a dilenen geçmiş olsun mesajları şöyle:

TFF

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu ve çalışanı ile BtcTurk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Korona virüs testleri pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu ve kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" denildi.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR

Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda bir futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcu ve çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

SİVASSPOR

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yeni Malatyaspor Kulübü” denildi.

BB ERZURUMSPOR

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bir futbolcu ve bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıkan Malatyaspor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcu ve kulüp personeline acil şifalar diliyoruz.”

GÖZTEPE

Göztepe Kulübünden paylaşılan mesajda, Yeni Malatyaspor için geçmiş olsun dilekleri iletildi. Açıklamada, "En kısa sürede iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.