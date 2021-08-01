Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekip, Bolu'da gerçekleştirdiği üçüncü etap kamp çalışmalarını bugün tamamladı. Doğu Anadolu ekibi, üç günlük iznin ardından 4 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da toplanacak. Yeni Malatyaspor, hazırlık çalışmaları kapsamında 6 Ağustos’ta Başakşehir FK ile hazırlık maçı oynayacak.

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